78 ans de Johnny : Laetitia Hallyday et ses filles se lancent dans un road-trip en Amérique

MÉMOIRE - La veuve de Johnny Hallyday et ses deux filles ont embarqué avec un groupe d'amis pour un voyage en hommage au rocker qui aurait eu 78 ans ce mardi.

C'est une journée particulière pour le clan Hallyday. Alors que le rockeur aurait dû fêter ses 78 ans ce mardi 15 juin, Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy (16 et 12 ans), ont embarqué pour un road trip en l'honneur du rockeur disparu le 5 décembre 2017. Accompagnées de quelques proches dont Michael-Sean Klemeniuk, le petit ami de Jade, le prince Emanuele Filiberto di Savoia ou encore la comédienne italienne Nadia Lanfranconi, elles ont débuté un voyage dans le désert californien, sur les lieux que Johnny affectionnait tant. Premier arrêt : l'hôtel Parker Palm Springs, très apprécié du Taulier, comme l'a dévoilé Laeticia Hallyday en story sur Instagram. Accompagné du hashtag "Road-trip Johnny", elle a partagé un vieux cliché dans lequel toute la famille se prélasse au bord de la piscine.

Tu es bien là, avec nous, pour l’éternité. Joyeux Anniversaire mon amour. Je t’aime pour toujours - Laeticia Hallyday

Ce n'est pas parce qu'elle a retrouvé l'amour dans les bras de Jalil Lespert qu'elle oublie celui qui fut l'homme de sa vie. "Ce n’est pas un jour comme les autres, cela ne l’a jamais été. Combien de souvenirs, de fêtes, de musique et d’amour le 15 juin pour te célébrer. Les larmes mêlées de joie aujourd’hui dans un ciel pur, une étoile brillera plus que les autres au firmament. Elle éclairera les cœurs de millions de personnes au même instant et les nôtres en particulier. Elle nous rappellera que tu es bien là, avec nous, pour l’éternité. Joyeux Anniversaire mon amour. Je t’aime pour toujours", a posté Laeticia Hallyday en légende d'une photo où elle pose avec Johnny.

De leur côté, Laura Smet et David Hallyday ont également eu une pensée émue pour leur père. Si la première a publié une photo en noir et blanc de Johnny sur un cheval accompagnée d'un cœur, le second a posté une photo dans laquelle il met sa tête dans la gueule d'un loup. "L'histoire est riche en légendes avec les loups... emblématiques. Il n'était pas rare qu'il soit vénéré tel un Dieu... surtout aujourd'hui !", a-t-il réagi.

Rania Hoballah

