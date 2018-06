80 ans de Superman : un super-héros à l'honneur !

Avec sa combinaison bleue gravée d'un "S" sur fond jaune, son slip et sa cape rouges, Superman a vu le jour il y a exactement 80 ans aux Etats-Unis. En effet, au printemps 1938, l'ancêtre de DC Comics avait publié une nouvelle série, Action Comics, dont le premier numéro avait consacré 13 pages au dernier rescapé de la planète Krypton au pouvoir surnaturel. Plusieurs acteurs ont déjà interprété ce personnage à la télévision. Qui sont-ils ? Quid de l'histoire de ce super-héros ?



Ce vendredi 1er juin 2018, Julien Arnaud, dans sa chronique "La boîte à archives", nous parle des 80 ans de Superman. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 01/06/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.