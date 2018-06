"98, secrets d'une victoire" : Grégoire Margotton et Nicolas Glimois reviennent sur le triomphe des Bleus

En 1998, les Bleus devenaient Champions du monde. Vingt ans après, on se souvient encore de cette formidable victoire. Grégoire Margotton et Nicolas Glimois ont recueilli dans un documentaire les réactions des 22 joueurs qui ont participé à cette Coupe du monde. Le film "98, secrets d'une victoire" sera diffusé sur TF1 ce dimanche 10 juin, à 21h.



