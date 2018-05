A la découverte de la bataille des fleurs de Cordoue

Cordoue renferme de magnifiques patios. Ces jardins verticaux aux mille couleurs ne sont ouverts au public qu'une fois par an. Une attraction touristique mais aussi un concours. En effet, 50 patios se disputent le titre de la plus belle cour intérieure de la ville. Le jury, composé de huit professionnels, jugent les jardins sur la variété des fleurs qu'ils abritent.



