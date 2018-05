A la découverte de la Cristallerie Royale de Champagne de Bayel

Fermée en 2016, la Cristallerie Royale de Champagne de Bayel est l'une des plus importantes manufactures françaises de cristal soufflé à la bouche. La fierté du village pendant plus de trois siècles. Autorisée par Louis XIV, l'usine a été créée en 1666. Elle faisait vivre plus de 600 ouvriers. Pour rendre hommage au savoir-faire de ces derniers, Bayel a construit son musée du Cristal dans lequel sont rassemblées toutes les plus belles œuvres des maîtres verriers. Le dernier d'entre eux, Manolo Rodriguez, a monté son propre atelier pour assurer la relève.



