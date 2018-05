A la découverte de la ferme-auberge "Le Petit Mario"

A midi, la ferme-auberge "Le Petit Mario" s'anime. Située à l'entrée du village de Tende, elle offre une ambiance chaleureuse et conviviale à ses visiteurs. Que ce soit le fromage, le beurre, la charcuterie ou encore les desserts, tous sont produits et préparés en famille. Chacun met la main à la pâte. Ainsi, les secrets culinaires sont bien gardés. Plus qu'une simple auberge, c'est un véritable musée. Vous pourrez y découvrir des attelages d'autrefois ainsi que des centaines d'animaux tout en dégustant les succulents plats faits maison.



