A la découverte de la Fête de la Saint-Pierre à Antibes

A Antibes, la Saint-Pierre est une grande fête populaire. L'événement a duré trois jours. De nombreuses activités ont été organisées à cette occasion. Des processions religieuses dans les rues d'Antibes, des sardinades et des défilés nautiques aux lampions ont été parmi les préférés des Antibois. Retour sur le déroulement des festivités.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.