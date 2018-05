A la découverte de la fête de la transhumance à Aubrac

Des milliers de personnes ont accompagné la montée à l'estive des vaches de race Aubrac. Suivi de sons de cloche, le parcours de ces dernières est un véritable spectacle et un évènement festif. D'ailleurs, des spectateurs émerveillés les accompagnent tout au long de leur ascension du plateau de l'Aubrac.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.