"À la découverte de la France" : Jean-Pierre Pernaut repart sur le terrain pour TF1

Il repart sur le terrain. Trois mois après avoir cédé son fauteuil du 13H à Marie-Sophie Lacarrau, Jean-Pierre Pernaut est de retour sur TF1 pour une série de "Grands reportages" intitulée "À la découverte de la France avec Jean-Pierre Pernaut" et consacrés aux régions. En plus de sa JPP TV et de son émission hebdomadaire sur LCI ("Jean-Pierre et vous", le samedi à 13h45), le journaliste nous embarquera avec lui pour un tour des régions et de leur patrimoine. Il tournera ainsi quatre ou cinq reportages par an.

Le présentateur préféré des Français quitte donc son studio pour aller à la rencontre des défenseurs du patrimoine régional et de leurs traditions. Premier arrêt de ce tour de France, l'Alsace, une région célèbre pour la richesse de son patrimoine. Jean-Pierre Pernaut nous emmènera à la rencontre d'artisans d'exception auprès desquels il mettra la main à la patte. Comme avec Christine Spiesser, la seule femme en France maître-artisan boucher charcutier. Elle va faire découvrir à Jean-Pierre les spécialités de la charcuterie alsacienne et lui donnera même un cours de cuisine sur la préparation de la choucroute.