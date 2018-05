A la découverte des Fonderies de Sougland à Saint-Michel

A Saint-Michel, dans l'Aisne, se trouve l'une des plus anciennes fonderies du pays. Avec ses 475 ans d'existence, de nombreuses générations s'y sont succédé, toutes passionnées par le métier. Le savoir-faire s'est transmis et s'est surtout enrichi. A l'époque, les armures, les pointes de flèches ou encore les épées des guerriers y étaient fabriquées. Véritable patrimoine industriel, les Fonderies de Sougland font la fierté de la région.



