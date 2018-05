A la découverte des pointus de Sanary-sur-Mer

Autrefois réservés à la pêche, les pointus, embarcations méditerranéennes typiques, sont aujourd'hui un argument touristique à Sanary-sur-Mer. Dans les années 80, ils ont failli être détruits mais des passionnés les ont racheté aux pêcheurs en retraite. Ils sont une centaine sur le port de Sanary actuellement, à voguer fièrement de Marseille à Saint-Tropez. Et comme une passion en entraîne une autre, après la balade en mer, il est impératif de prendre un petit apéro, sous le soleil. Le bonheur à la provençale.



