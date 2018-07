A la découverte du linge basque des Pyrénées-Atlantiques

Il n'existe actuellement que trois tisserands qui peuvent revendiquer la production du vrai linge basque dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce linge est connu pour orner les tables et la cuisine. Utilisé pour les travaux des agriculteurs au XVIIIe siècle, il a effectivement marqué l'histoire du Pays basque. Par ailleurs, l'industrie de la mode s'est emparée de cette culture qui s'est modernisée grâce à la technologie. Les tisserands fabriquent désormais différents produits avec une large gamme de couleurs.



