A la découverte du pont Napoléon

Dans les gorges du Gave de Pau, une crue dévastatrice a emporté tous les ponts de la vallée sur son passage au milieu du 19ème siècle. Pour permettre de relier les deux berges, l'empereur Napoléon III a décidé la construction d'un ouvrage en hauteur. Les travaux ont commencé en 1859 et ont duré trois ans. Aujourd'hui, on vient sur le pont Napoléon pour plonger dans les sensations fortes. De la tyrolienne et du saut à l'élastique y sont proposés.



