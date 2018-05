"Abdel et la Comtesse", quand deux mondes se rencontrent

"Abdel et la Comtesse", un film réalisé par Isabelle Doval avec Charlotte de Turckheim et Amir El Kacem, mise sur la rencontre de deux mondes différents : la cité et la noblesse. Le long-métrage raconte l'histoire d'une aristocrate veuve obligée de transmettre le titre de noblesse et le domaine à un homme de la famille comme le veut la tradition. Elle fait alors la connaissance de son neveu, à la fois arrogant et cupide. Même si tout les oppose, ils vont finir par s'apprivoiser et s'entraider.



Ce mercredi 9 mai 2018, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous présente "Abdel et la Comtesse", un film d'Isabelle Doval. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 09/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.