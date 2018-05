"Abdel et la Comtesse", un film réalisé par Isabelle Doval

"Abdel et la Comtesse" est un film réalisé par Isabelle Doval. Charlotte de Turckheim et Amir El Kacem sont les deux acteurs principaux de cette production. Le long métrage raconte l'histoire d'une aristocrate à la recherche d'un héritier pour son château. Elle fait alors la rencontre d'un jeune homme qui n'a rien à voir avec elle. Alors que tout les opposent, ils décident très vite de s'aider réciproquement.



