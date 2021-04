"Absolument impudique" : Vianney fâché par la couverture d’un magazine people

Personnage pudique, Vianney n’aime pas mettre en avant sa vie privée. D’où la surprise du chanteur en se découvrant à la une du dernier numéro du magazine Gala, du surcroît en compagnie de Catherine Robert, la violoncelliste qui partage sa vie. D’autant plus que ni l’un ni l’autre ne s’exprime dans les pages de l’hebdomadaire people, le cliché du couple ayant été pris en marge d’un défilé de la Fashion Week à Paris, en 2019.

"Mon équipe et moi ne sommes EN RIEN responsables de la couverture absolument impudique de Gala", écrit ce mardi l’actuel coach de The Voice sur son compte Twitter. "Nous n’avons même pas été prévenus en amont. Ça me désole, car je n’aime pas que ma vie privée soit étalée ainsi. Les gens qui me connaissent vraiment le comprennent et le respectent."