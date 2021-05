Accusé d'agressions sexuelles, Kevin Spacey fait son retour au cinéma

Comédien loué pour ses performances dans Usual Suspect, American Beauty ou House of Cards, Kevin Spacey est tombé en disgrâce depuis 2017 après avoir été accusé à de nombreuses reprises d'agressions sexuelles et de harcèlement par plusieurs jeunes hommes. Viré de la série House of Cards (le scénario avait été réécrit pour tuer son personnage), il a même été numériquement effacé de Tout l'argent du monde, de Ridley Scott.

Si Kevin Spacey n’a, à ce jour, jamais été condamné, il a comparu en janvier 2019 devant un tribunal du Massachusetts. Il était accusé d’agression sexuelle par un jeune homme de 18 ans dans un bar, deux ans plus tôt. L’affaire a été classée sans suite quelques mois plus tard, la victime présumée refusant de témoigner.

Le comédien est également sous le coup d’une autre plainte intentée par Anthony Rapp, le comédien à l’origine de la première accusation publique contre lui, et d’un autre homme qui a souhaité garder l’anonymat. Tous les deux affirment avoir été agressés à l’âge de 14 ans par la star, dans les années 1980. "Si je me suis comporté de la façon qu'il décrit, je lui dois la plus sincère excuse pour ce qui aurait été un comportement d'ivrogne profondément inadapté et je suis désolé pour les sentiments qu'il soutient avoir porté avec lui pendant tant d'années", a réagi Kevin Spacey qui avait plaidé ne pas se souvenir de cette rencontre datant d'il y a plus de 30 ans.