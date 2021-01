Accusé de cannibalisme, Armie Hammer se retire du film "Shotgun Wedding" avec Jennifer Lopez

Armie Hammer serait-il cannibale ? C'est la folle rumeur qui circule depuis quelques jours sur la Toile. De nombreuses jeunes femmes ont dévoilé des messages que leur aurait envoyé le comédien de Call me by your name dans lequel ce dernier évoque ses penchants pour le cannibalisme et la domination. "J'imagine tenir ton cœur entre mes mains et le contrôler quand il bat. Je suis à 100% un cannibale. J'ai envie de te manger. Merde. C'est effrayant de l'admettre. Je ne l'ai jamais avoué avant", peut-on lire notamment dans un des échanges dévoilés.

"J'ai déjà découpé le cœur d'un animal vivant auparavant et je l'ai mangé alors qu'il était encore chaud", "Si tu étais à mes côtés, je te ferais une petite coupure et je m’endormirais en la suçant", peut-on lire notamment parmi la floppée de messages qui circulent sur Twitter, capture d'écran à l'appui. "Je décide quand tu manges, quand tu dors, quand tu jouis, quand tu peux aller aux toilettes. Tout... Tu vis uniquement pour m'obéir et être mon esclave. Tu m'appartiens", aurait-il écrit l'une de ses maitresses.