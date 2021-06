VIDÉO - Accusé de viol et d'abus, le comédien Armie Hammer est entré en cure de désintoxication

Armie Hammer était accompagné par son ex-femme Elizabeth Chambers, dont il a divorcé en juillet 2020, et de leurs deux jeunes enfants, Harper, 6 ans, et Ford, 4 ans. "Elizabeth et les enfants l'ont accompagné aussi loin que c'était autorisé", explique le témoin . Une autre source proche d'Armie Hammer a confirmé que le comédien avait demandé de l'aide à son ex-femme, qui le soutient dans sa démarche.

L’acteur serait en réalité traumatisé par des évènements de son passé. "Il est accro à la drogue parce qu’il a tellement de traumatismes qu’il ne peut pas gérer, il ne peut pas se retrouver face à lui-même", a commenté une ex- petite amie. "Il était sur le point d'exploser depuis si longtemps, mais tout le monde en riait".

Accusé en janvier dernier de cannibalisme et de violence par d'anciennes conquêtes, le comédien vu dans Call Me By You Name s'est retrouvé en mars dernier sous le coup d’une enquête pour viol. Une jeune femme de 24 ans prénommée Effie l'accuse de l'avoir "violée brutalement" pendant plus de quatre heures en 2017. Il lui aurait aussi cogné à plusieurs reprises la tête contre un mur et frappé les pieds avec une cravache. Désormais blacklisté à Hollywood, l'acteur de 34 ans a démenti ces accusations via son avocat, Andrew Brettler, assurant n'avoir eu que des relations sexuelles "consenties".