Accusée de racisme, Billie Eilish s'excuse et se dit "horrifiée"

“Il y a un montage vidéo qui circule sur moi quand j’avais 13 ou 14 ans, où je prononce un mot d’une chanson dont je ne savais pas à l’époque qu’il s’agissait d’un terme péjoratif utilisé contre les membres de la communauté asiatique. Je suis horrifiée, embarrassée et j’ai envie de vomir d’avoir prononcé ce mot", a réagi Billie Eilish sur son compte Instagram. La chanteuse aujourd'hui âgée de 19 ans répétait un terme entendu dans la chanson Fish, de Tyler the Creator.

Peu importe mon ignorance et l’âge que j’avais à l’époque, rien n’excuse le fait que c’était blessant. Et pour cela, je suis désolée - Billie Eilish

“Peu importe mon ignorance et l’âge que j’avais à l’époque, rien n’excuse le fait que c’était blessant. Et pour cela, je suis désolée", poursuit la chanteuse qui ne veut pas que ses actions puissent causer du tort. "J’ai toujours travaillé dur pour utiliser ma plateforme pour lutter pour l’inclusion, la gentillesse, la tolérance, l’équité et l’égalité. Nous devons tous continuer à avoir ces conversations, à écouter et à apprendre".

Billie Eilish revient également sur une autre vidéo qui a ressurgi, la montrant mimant des paroles de rap avec l'accent afro-américain. "L’autre vidéo me montre exprimant, d’une voix inventée, un charabia stupide… C'est quelque chose que j’ai commencé à faire quand j’étais enfant et que j’ai fait toute ma vie en parlant à mes animaux de compagnie, mes amis et ma famille. C’est du charabia absolu [...] et ce n’est en aucun cas une imitation de qui que ce soit ou de n’importe quelle langue, accent ou culture le moins du monde", s'est-elle justifiée.