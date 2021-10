Sa transformation physique, son divorce, le nouvel homme de sa vie… Adele brise le silence

"Quand j'avais 30 ans, toute ma vie s'est effondrée et je n'en ai eu aucun avertissement", raconte-t-elle au mensuel britannique . "Ce n'était plus juste pour moi. Je ne voulais pas finir comme beaucoup d'autres personnes que je connaissais. Ce n'était pas misérable, mais j'aurais été misérable si je n'avais pas pensé à moi en priorité. Mais il ne s'est rien passé de mal ou quelque chose comme ça", précise-t-elle.

Sa vie, c’est son œuvre. Depuis le début de sa carrière, Adele profite de chaque nouveau disque pour faire le point sur son parcours personnel. Dans une grande interview accordée à Vogue UK, la chanteuse qui sera de retour le 15 octobre avec un single intitulé "Easy on Me", explique que son nouveau répertoire est fortement influencé par sa rupture avec Simon Konecki, son ex-mari et père d’Angelo, leur fils de 8 ans.

De son prochain album, Adele dit qu’il s’adresse en partie à son fils qui n’a pas toujours bien vécu la séparation de ses parents. "J’ai juste eu envie de lui expliquer, lorsqu’il aura 20 ou 30 ans, qui je suis et pourquoi j’ai volontairement choisi de démanteler sa vie entière pour la quête de mon propre bonheur", souligne la chanteuse. "Ça l’a rendu très triste parfois. Et c’est une blessure profonde dont je ne guérirai peut-être jamais."

L’interprète de "Someone Like You" évoque également le nouvel homme de sa vie, l’agent sportif Rich Paul, avec lequel elle a officialisé en septembre dernier sur les réseaux. "J'ai l'impression que c'est naturel entre nous et il est hyper prévenant. Il est super. Il est tellement drôle. Il est si intelligent", savoure la chanteuse, qui révèle être sortie avec d’autres hommes avant lui. "Mais ils ont détesté ça. Ils trouvaient ça stressant d'être vus avec moi."

Enfin Adele révèle les secrets de son nouveau look, elle qui a perdu pas moins de 45 kilos en quelques mois. "Je soulève mes poids le matin, puis généralement, je marche ou je boxe l'après-midi, enfin, le soir, je fais une séance cardio", détaille la diva de 33 ans. "J'avais besoin de devenir accro à quelque chose pour avoir l’esprit clair. Cela aurait pu être du tricot, mais ça n’a pas été le cas."