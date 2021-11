Divorce difficile, perte de poids, "crises d'angoisse terrifiantes"... Adele se confie sans fard à Oprah Winfrey

C'était une interview très attendue. La chanteuse Adele s'est confiée à cœur ouvert dans un long entretien à Oprah Winfrey ce dimanche sur CBS. Dans le même décor que celui de l'interview choc de Meghan Markle et Harry, la star anglaise est revenue sur son divorce très compliqué avec le chef Simon Konecki, le père de son fils Angelo, 9 ans, et qui a inspiré son nouvel album, 30, qui sort ce vendredi.

"Ça été un processus : le processus du divorce, le processus de devenir une mère seule, le processus de ne pas voir ton enfant tous les jours - et n’était pas vraiment ce que j'avais en tête lorsque je suis devenue mère", a expliqué la star qui a déjà dévoilé le premier single de ce nouveau opus, Easy On Me.

"Le processus de s'en sortir pour soi-même, chaque jour, d'être là pour soi-même chaque jour. Et continuer à tenir sa maison, diriger sa carrière... tant de gens savent de quoi je parle. J’ai jonglé avec tout ça, or je n'avais plus envie de le faire. Cela m’a fait mal aux pieds, de marcher à travers tout ce béton", a-t-elle avoué.