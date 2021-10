Adele sortira "Easy on me", son premier single inédit en six ans, le 15 octobre

21 secondes et pas une de plus. C'est tout ce qu'Adele a bien voulu offrir à un public désireux d'entendre ses nouvelles compositions depuis déjà six ans. La chanteuse anglaise, qui se fait discrète depuis le carton monstre de son album "25" et la tournée mondiale qui a suivi en 2015 et 2016, a partagé sur ses réseaux sociaux ce mardi 5 octobre un très court extrait d'une chanson inédite.

Son titre ? "Easy on me", qu'on pourrait traduire par "gentil avec moi" en attendant d'en entendre plus de ce morceau. La vidéo en noir et blanc, qui rappelle les clips de "Someone like you" et "Hello", la montre dans une voiture.