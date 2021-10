Adele sortira-t-elle son nouvel album le mois prochain ? La chanteuse Adele a réagi avec humour sur sa perte de poids lors de l'émission "Saturday Night Live", le 24 octobre 2020. − @SNL/Twitter

HELLO, IT’S ME - La chanteuse britannique a joué avec les nerfs de ses fans ces dernières heures en teasant son retour imminent, six ans après la sortie de son opus 25.

Sa nouvelle photo de profil, un fond bleuté mêlant du blanc et du noir, a mis ses admirateurs en émoi. Il a suffi qu’Adele mette à jour ses réseaux sociaux ce lundi 4 octobre pour confirmer une rumeur qui se propage depuis des semaines. La chanteuse britannique de 33 ans est prête à donner de la voix à nouveau, six ans après la sortie de "25" qui l’a fait entrer un peu plus dans l’histoire de la musique. Album le plus vendu de l’année 2015 en écrasant tous les records possibles au Royaume-Uni et aux États-Unis, le disque porté par le single "Hello" avait été suivi d’une large tournée mondiale tout autant couronnée de succès.

Mais depuis, plus rien. Adele a changé de vie, quittant le brume londonienne pour le soleil californien avec son fils Angelo né en 2012. Divorcée mais pas résignée, la chanteuse anglaise a pris du temps pour elle loin des flashs. De quoi attiser la curiosité des tabloïds britanniques qui frissonnent à chacun de ses posts Instagram. Au fil des mois, la jeune femme affiche une perte de poids impressionnante qu’elle finit par commenter lors de l’émission humoristique "Saturday Night Live" à l’automne 2020.

Un indice laissé par Taylor Swift

"Je sais que j’ai l’air très différente par rapport à la dernière fois que vous m’avez vue. Mais en fait, à cause de toutes les restrictions liées au Covid et toutes les interdictions de voyager, j’ai dû voyager léger et je n’ai apporté qu’une moitié de moi. Et c’est la moitié que j’ai choisie", s’amuse-t-elle devant un public hilare. Si elle a perdu quelques kilos, Adele ne s’est pas défait de son humour ni de son timbre si particulier. Dans une séquence moquant le "Bachelor" dans la même émission, elle n'a pu s'empêcher de reprendre quelques-unes de ses chansons les plus célèbres. Prouvant que sa voix était toujours là. "Mon album n’est pas fini", reconnaissait-elle en fin de programme. Un an plus tard, son nouveau bébé semble fin prêt à émouvoir le public.

Il y a donc eu ce changement de photo de profil, la réactivation d’une page Facebook laissée en jachère depuis fin 2018 et la refonte totale de son site Internet qui propose désormais de s’abonner à une newsletter. Sans doute pour envoyer aux plus curieux toutes les informations pratiques pour se procurer ce précieux objet tant convoité. Il y a aussi eu l’apparition mystérieuse ce week-end du nombre "30" dans plusieurs villes dont Paris, Londres ou New York. Et si c’était le titre du quatrième album d’Adele ? Plutôt logique quand on se rappelle que ses précédents opus s’intitulaient "19", "21" et "25", soient les âges qu’elle avait au moment où elle a démarré leur écriture.

Certains fans en sont déjà persuadés, ce nouveau projet sera dévoilé le 19 novembre prochain. Un ultime indice qu’ils ont été piocher chez Taylor Swift, qui avait choisi cette date pour la publication de la nouvelle version de son album "Red" avant de l’avancer d’une semaine. Peut-être pour éviter le pire concurrence possible. L’Américaine a beau chanter dans "You Need To Calm Down" que "toutes les filles qui déchirent" portent "une couronne", l’Anglaise risque bien de ne partager son titre de reine des charts avec personne en cette fin d’année.

