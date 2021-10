Adele touche à nouveau au sublime avec son nouveau single "Easy on me" La chanteuse Adele dans le clip de "Easy on me", réalisé par Xavier Dolan. − Sony Music

LE TUBE DE L’HIVER - La diva britannique met en musique les affres du divorce dans son premier titre inédit en six ans, prémices d’un album très attendu dont la sortie est prévue le 19 novembre.

L’attente a été récompensée de la plus belle des manières. Après un premier extrait d’une vingtaine de secondes, Adele a ravi ses admirateurs en dévoilant l’intégralité de son premier single inédit en six ans. Un morceau d’une douceur folle où sa voix puissante n’est accompagnée que par la mélodie tendre du piano. "Easy on me", c’est l’histoire d’une rupture inévitable qu’elle cherche à expliquer. Sans jamais mettre de côté sa propre responsabilité. "Il n’y avait pas de place pour que les choses changent, alors que nous étions tous les deux bornés. Tu ne peux pas nier que j’ai vraiment essayé. J’ai changé qui j’étais pour vous donner la priorité mais maintenant, j’abandonne", clame-t-elle dans cette chanson au texte très autobiographique.

Cet album a été mon compagnon pendant la période la plus turbulente de ma vie - Adele

Dans une interview à Vogue la semaine dernière, Adele expliquait que ses prochaines compositions seraient fortement influencées par sa rupture avec Simon Konecki, son ex-mari et père de leur fils Angelo âgé de 8 ans. "J'étais vraiment gênée de ne pas donner l'impression de faire mon possible pour que cela fonctionne. Nous avons été formées en tant que femmes à continuer d'essayer, même par les films que nous avons regardés quand nous étions petites. À l'époque, cela m'a brisé le cœur, mais je trouve cela tellement intéressant maintenant”, assure-t-elle. Des mots qui font écho à la toute fin de "Easy on me". "J’avais les meilleures intentions et les espoirs les plus hauts, mais je sais désormais que ça ne se voit probablement même pas", chante-t-elle.

Réalisé par le Québécois Xavier Dolan à qui l’on doit déjà le clip de "Hello", celui de "Easy on me" montre la diva britannique quitter définitivement une maison avec toute sa vie rangée dans la remorque d’une voiture. Au fil de ce mini-film de 5 minutes, Adele retrouve littéralement des couleurs et quitte le noir et blanc qui habillait ses clips jusqu’ici. Signe d’un renouveau qu’elle compte bien exprimer en musique. "Cet album a été mon compagnon pendant la période la plus turbulente de ma vie (...). J'ai reconstruit ma maison et mon coeur dans la douleur depuis et c'est ce que raconte cet album", détaille-t-elle dans la note d'intention de "30", son prochain opus prévu pour le 19 novembre.

Le clip de “Easy on me” a déjà été visionné plus de 15 millions de vues en 8h, le single était lui déjà numéro des ventes du iTunes en France. Oui, Adele est bien de retour et prête à battre à nouveau les records qu'elle a déjà fait tomber à la sortie de son précédent opus.

Delphine DE FREITAS

