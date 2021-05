"Adieu les cons" d'Albert Dupontel en tête du premier box-office de 2021

On prend les mêmes et on recommence, ou presque. Parmi la trentaine de films au programme de la réouverture nationale des cinémas mercredi, les distributeurs avaient misé sur plusieurs long-métrages déjà à l’affiche à l’automne dernier avant que le gouvernement décide de fermer les salles en raison de la crise sanitaire.

A la deuxième place, on trouve le manga Demon Slayer (58.500 entrées), suivi par le film d’animation américain Tom & Jerry (34.388 entrées), et deux nouveautés françaises, Mandibules (22.140 entrées) et Envole-moi (20.669 entrées). Suivent deux films déjà sortis avant le reconfinement : ADN (18.012 entrées) et Drunk (14.490 entrées).

Sur l’ensemble de la journée, les salles françaises ont attiré 283.409 spectateurs, un chiffre supérieur aux scores réalisés à la même date l’an dernier et en 2019. Une performance d’autant plus encourageante que la jauge des salles était fixée à 35% et que le couvre-feu à 19H empêche la tenue des séances du soir.