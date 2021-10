Affaire Charlotte Lewis : Roman Polanski mis en examen pour diffamation

À l’époque, l’entourage de Roman Polanski était monté au créneau pour prendre sa défense tandis que le tabloïd "News of the World" affirmait qu’elle se serait prostituée dès l’âge de 14 ans. L’actrice dément et se dit victime d’une campagne de dénigrement. Plus tard elle dira que son témoignage a "brisé" sa vie. Avant que son nom revienne dans l'actualité fin 2019.

En novembre, la photographe Valentine Monnier affirme dans Le Parisien avoir été violée par Roman Polanski après l’avoir rencontré en Suisse, en 1975. Pris pour cible par les mouvements féministes de l'ère #MeToo, le cinéaste accorde une interview à Paris Match où il revient sur les différentes accusations de viol portées contre lui… et notamment celle de Charlotte Lewis.