Affaire Epstein : le prince Andrew protégé par un accord financier ?

La justice fédérale à New York a rendu public, lundi, un règlement jusqu'ici confidentiel de dédommagement financier scellé en 2009 entre M. Epstein et une femme américaine, Virginia Giuffre, à la veille d'une audience cruciale dans ce dossier. Selon les termes de cet accord, Mme Giuffre s'engageait à ne pas porter plainte contre Jeffrey Epstein, ni contre d'"autres accusés potentiels" dans l'entourage du multimillionnaire américain, un prédateur sexuel de mineures qui s'est suicidé dans sa prison de New York en août 2019, avant son procès pénal.

Le prince britannique Andrew, visé par une plainte au civil pour "agressions sexuelles", peut-il échapper à la justice grâce à la protection d'un accord de 2009 entre son ami Jeffrey Epstein, accusé de crimes sexuels et mort en prison en 2019, et l'une de ses accusatrices ?

Selon Virginia Giuffre, le second fils de la reine Elizabeth l'aurait agressée sexuellement à trois reprises, il y a 20 ans, chez Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell à New York, aux îles Vierges américaines et à Londres. Les avocats du prince font cependant tout, depuis six mois, pour bloquer cette plainte et affirment que l'accord de 2009 empêche une action en justice.

De fait, le règlement, qui a permis à Virginia Giuffre de toucher 500.000 dollars, protégeait Jeffrey Epstein, mais aussi, semble-t-il, tout "autre accusé potentiel" selon la formulation juridique imprécise du document contractuel de 2009. Le nom ou le titre royal du duc d'York ne sont pas mentionnés mais les avocats d'Andrew avancent que la plainte de Mme Giuffre n'est pas fondée en droit.