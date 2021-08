Affaire Epstein : le prince Andrew visé par une plainte pour agression sexuelle

JUSTICE – L’Américaine Virginia Giuffre attaque le fils cadet de la reine devant un tribunal de New York, l’accusant d’être "l’un des hommes puissants" à qui le magnat aujourd’hui décédé Jeffrey Epstein l’a "remise" au début des années 2000 alors qu’elle n’avait que 17 ans.

Son visage s’affiche dans les journaux depuis plusieurs années. La jeune femme, alors âgée de 17 ans, pose dans les bras du prince Andrew. Derrière elle, Ghislaine Maxwell affiche un large sourire. 20 ans après les faits, Virginia Giuffre a porté plainte contre le fils cadet de la reine d’Angleterre pour agression sexuelle dans le cadre de l’affaire Epstein. "Je le tiens responsable de ce qu'il m'a fait", écrit la jeune femme de 38 ans dans une déclaration transmise à la presse que relaye l’AFP. "Les puissants et les riches ne sont pas exempts de rendre des comptes. J'espère que d'autres victimes verront qu'il est possible de ne pas vivre dans le silence et la peur, mais de récupérer sa vie en parlant et demandant justice", poursuit-elle.

"Le prince Andrew visé par une plainte pour abus sexuel" : la Une du DailyMail au lendemain du dépôt de plainte de Virginia Giuffre, 17 ans au moment des faits. − DailyMail

Virginia Giuffre explique "ne pas avoir pris cette décision à la légère". "En tant que mère et épouse, ma famille passe en premier. Je sais que cette action en justice fera de moi l’objet d’attaques futures du prince Andrew et de ses représentants. Mais je savais que si je ne poursuivais pas cette action, j’aurais laissé tomber mes proches et toutes les victimes", souligne-t-elle, citée par ITV. L’Américaine affirme ainsi que le duc d’York est "l’un des hommes puissants" à qui elle a été "remise dans un but sexuel" au début des années 2000 par Jeffrey Epstein, inculpé pour trafic sexuel avant de se tuer dans sa cellule de Manhattan à l’été 2019.

Elle évoque dans sa plainte trois agressions sexuelles qui se seraient déroulés entre 2000 et 2002 à Londres chez la proche d’Epstein Ghislaine Maxwell, ainsi que dans les propriétés de l’homme d’affaires à Manhattan et dans les îles Vierges. Elle accuse le prince Andrew d’avoir su qu’elle était mineure et qu’elle était la victime d’un trafic sexuel, rapporte CNN. Virginia Giuffre raconte avoir eu peur de désobéir à ses trois bourreaux "en raison de leurs connexions puissantes, de leur richesse et de leur autorité".

Il est en retrait de la vie royale depuis une désastreuse interview donnée il y a deux ans

"Sa plainte a été déposée lundi 9 août au tribunal fédéral de Manhattan, en vertu d'une loi de l'État de New York sur les victimes mineures, qui donne un délai d'un an pour intenter une action pour abus sexuels, sans règle de prescription", souligne l’AFP. Les autorités américaines courent depuis des mois après le prince Andrew afin de l’entendre dans l’affaire Epstein et l'ont même accusé de mentir sur sa volonté de coopérer. À l’automne 2019, il avait donné une désastreuse interview à la télévision britannique dans laquelle il démentait les accusations et même sa rencontre avec sa victime présumée. Il avait avancé que la photo les montrant tous les deux avait été montée de toutes pièces.

Une communication catastrophique qui a sonné le glas médiatique du frère du prince Charles. Conspué par la presse et lâché par toutes les entreprises qui soutenaient ses initiatives, le prince Andrew n’avait eu d’autre choix que se mettre en retrait de ses activités royales. Buckingham avait à son tour vigoureusement nié toutes les accusations contre son altesse royale. Mais fait depuis silence radio. Le palais n’a pour l’instant pas commenté la plainte intentée contre l’une de ses personnalités les plus controversées.

Delphine DE FREITAS

