Affaire Epstein : Meghan Markle témoignera-t-elle en cas de procès du prince Andrew ?

JUSTICE – L’avocat de Virginia Giuffre, qui accuse le duc d’York d’agressions sexuelles, avance qu’il pourrait appeler la duchesse de Sussex à la barre si le dossier finissait au tribunal. "On peut compter sur elle pour dire la vérité", insiste-t-il.

Elle a beau avoir quitté la famille royale avec fracas, la voilà rattrapée malgré elle par l’un des scandales les plus sombres des Windsor. Le nom de Meghan Markle a été cité par l’avocat de l’accusatrice du prince Andrew, visé par une plainte au civil pour agressions sexuelles aux États-Unis. David Boies, qui représente Virginia Giuffre, déclare qu’il pourrait appeler la duchesse de Sussex à témoigner si l’affaire arrive au tribunal.

"D’une, elle est aux États-Unis donc nous avons la capacité de le faire. De deux, c’est quelqu’un qui évidemment, au moins pour un moment, a côtoyé de près le prince Andrew et a donc pu voir ce qu’il a fait, ou à défaut d’avoir vu peut-être entendu des gens en parler. En raison de son association passée avec lui, elle peut très bien avoir des connaissances importantes et elle en a sans doute", énumère-t-il auprès du Daily Beast, avant de livrer son dernier point. "On peut compter sur elle pour dire la vérité. Elle coche les trois cases", insiste David Boies.

Un procès en 2022 ?

L’avocat avance aussi que d’autres membres de la famille royale pourraient être cités à comparaître. "On aimerait avoir une ou deux dépositions de personnes proches d’Andrew qui auraient connaissance de ses actions. Ça pourrait inclure son ex-femme (Sarah Ferguson, ndlr) et ça possiblement son frère", le prince Charles. La reine serait elle laissée tranquille "par respect" et en raison de son grand âge, 95 ans tout de même. Contactés par le magazine People, les communicants de Meghan Markle n’ont pas souhaité commenter ces informations. Les avocats du prince Andrew n’ont eux pas répondu aux multiples sollicitations de la publication.

"Le prince Andrew visé par une plainte pour abus sexuel" : la Une du DailyMail au lendemain du dépôt de plainte de Virginia Giuffre, 17 ans au moment des faits. − DailyMail

L’ombre du prince Andrew a plané ces dernières semaines sur le procès de Ghislaine Maxwell, jugée pour avoir recruté des jeunes filles mineures entre 1994 et 2004 et les avoir mis à disposition à des fins sexuelles pour Jeffrey Epstein. Le pilote d’avion du milliardaire a notamment affirmé avoir transporté des personnalités, dont le fils cadet de la reine d’Angleterre, sans porter d’accusations contre eux. Le duc d’York, 61 ans, est poursuivi pour abus sexuel au civil à New York pour des faits qui se seraient produits entre 2000 et 2002.

L’Américaine Virginia Giuffre raconte avoir été "remise dans un but sexuel" au prince britannique alors qu’elle n’avait que 17 ans. Des accusations que le prince Andrew conteste vigoureusement. Après avoir joué au chat et à la souris avec les autorités américaines, il a demandé à la justice de rejeter cette plainte qui est selon lui "sans fondement". Une audience doit se tenir le 4 janvier à New York pour étudier sa requête. Si elle est rejetée, un procès au civil devrait se tenir entre septembre et décembre 2022.

Delphine DE FREITAS

