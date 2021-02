Affaire Woody Allen : HBO annonce une série documentaire tournée en secret

Est-ce l’enquête qui va définitivement enterrer la carrière de Woody Allen, du moins outre-Atlantique ? La chaîne HBO diffusera à partir du 21 février un documentaire en quatre parties au titre évocateur : Allen v. Farrow. Son point de départ : le couple vedette qu’a formé au cours des années 1980 le cinéaste new-yorkais avec la comédienne Mia Farrow, star de quelques-uns de ses plus grands films comme La Rose Pourpre du Caire, Hannah et ses sœurs ou encore Alice.

Allen v. Farrow a été réalisé dans le plus grand secret par Kirby Dick et Amy Ziering, déjà auteurs l’an dernier de On the Record, un documentaire consacré aux agressions sexuelles contre Russell Simmons, le magnat du rap américain. Dans un court teaser mis en ligne ce week-end, Mia Farrow prend la parole pour la première fois depuis que Dylan a réitéré ses accusations à l’encontre de Woody Allen, dans le sillage du mouvement #MeToo dont son frère Ronan fut l’un des principaux acteurs. Il est en effet à l'origine de l'une des enquêtes qui ont entraîné la chute du producteur Harvey Weinstein.