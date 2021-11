Afghanistan : Kim Kardashian vole au secours des jeunes footballeuses menacées par les talibans

Kim Kardashian utilise sa notoriété – et sa fortune – pour une noble cause. 35 footballeuses de l’équipe nationale afghanes et leurs familles, soit 130 personnes au totale, sont arrivées ce jeudi au Royaume-Unis à bord d’un avion fiancé par la star américaine de téléréalité. Les joueuses avaient manqué de peu le pont aérien organisé à Kaboul en août, suite à la prise de pouvoir des talibans, et s'étaient réfugiées au Pakistan où elles ne disposaient que d’un visa de 30 jours.