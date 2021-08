Le prince Harry appelle les vétérans "à se soutenir mutuellement" après la chute de Kaboul

Et c’est pour eux qu’il a eu ses premiers mots, lui qui a été soldat pendant dix ans. "De nombreux pays participants et compétiteurs dans la famille des Invictus Games sont liés par une expérience commune, celle d’avoir servi en Afghanistan ces 20 dernières années", poursuit le texte qui n’oublie pas de rappeler que le pays aujourd'hui meurtri a aussi pris part à ce grand rassemblement populaire.

Sa prise de parole était attendue. Car il y a vécu quelques-uns des moments les plus formateurs de sa vie. "Ce qui se passe en Afghanistan trouve un écho dans toute la communauté internationale Invictus", écrit le prince Harry dans un communiqué co-signé avec les dirigeants de la Fondation Invictus Games, qui organise une compétition sportive réservée aux vétérans et mutilés de guerre.

Le prince Harry et ses partenaires "encouragent tout le monde au sein du réseau Invictus - et au sein de la communauté militaire au sens large - à se tendre la main et à se soutenir mutuellement". Un message d’espoir envoyé aussi aux soldats actuellement en route vers l’Afghanistan pour aider à l’évacuation des ressortissants occidentaux et des Afghans qui ont travaillé à leurs côtés ces dernières années. Il n’aura fallu que dix jours aux talibans pour reprendre le pouvoir dans la majorité du pays et s’emparer de la capitale Kaboul. De quoi faire s’interroger de nombreux soldats, qui ont partagé leurs doutes sur les réseaux sociaux. "Mais pourquoi sont-ils morts, bon sang ?", titrait lundi 16 août le DailyMail au lendemain de la prise de contrôle par les insurgés. Au moins 454 Britanniques ont été tués en opération en Afghanistan depuis 2001, selon le gouvernement britannique.