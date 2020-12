"After 2" : la saga d’Anna Todd tente de raviver sa flamme

CHAUD CACAO - Après un premier opus assez chaste qu’un téléfilm Hallmark Channel, le deuxième film adapté des best-sellers érotiques reprend un peu du poil de la bête. Mais du côté du jeu d'acteur, ce n’est pas encore ça…

Des mois que les fans français de la saga érotique guettent son arrivée. Privée de sortie en salles dans l’Hexagone malgré le succès du premier film qui avait séduit plus d’un million de spectateurs, l’adaptation du deuxième roman After s’est trouvé une place au chaud chez Amazon Prime Vidéo qui l’a ajouté à son catalogue ce mardi 22 décembre. De quoi rallumer une flamme éteinte avec vigueur par un premier volet quelque peu mou du genou et aussi sexy qu’une porte de prison. Dans sa route vers Hollywood, la romance torride des étudiants Tessa et Hardin avait pris un sacré coup de froid, supprimant toutes les scènes qui avaient émoustillé les lectrices et les lecteurs.

Anna Todd a repris la main sur le scénario mais...

"Ce n'était pas mon choix pour être honnête et totalement transparente. Quand votre réalisatrice a une vision totalement différente de la vôtre, vous devez parfois trouver une forme de compromis (...). Je me suis battue pour beaucoup de choses. Mais pour d'autres, je ne pouvais absolument rien faire", nous expliquait son autrice Anna Todd au moment de la sortie du premier film. Alors pour le deuxième, la jeune Américaine de 30 ans a pris les choses en main pour en signer le scénario. Et ça se sent. Son héroïne principale a retrouvé son caractère en même temps que sa vie sexuelle a retrouvé son piquant. Tessa (Josephine Langford) et Hardin (Hero Fiennes Tiffin) nous proposent une version érotique de la célèbre Martine, multipliant les ébats à droite à gauche. De la chambre à coucher à la douche, en passant par le lieu de travail.

En vidéo "After 2" : la bande-annonce

Ceux qui voulaient de la sensualité seront servis. Ceux qui espéraient une histoire avec du fond un peu moins. L'ensemble se laisse regarder mais reste poussif. Si ce After 2 conserve bien l'esprit du roman, il a aussi hérité de l'une de ses faiblesses. L'écriture... Les "fuck" et "fucking" sont plus nombreux que les scènes érotiques, comme une volonté de se démarquer d'un premier film beaucoup trop chaste. Mais un langage fleuri ne suffit pas à rendre un propos plus adulte. Une déception quand on sait que derrière la caméra se trouve Roger Kumble, le réalisateur du cultissime Sexe Intentions. Mais n'est pas Sarah Michelle Gellar qui veut, et c'est sans doute là que réside le cœur du problème. Le casting patine jusqu'à la chute, à l'image d'une des scènes du film dans laquelle Hero Fiennes Tiffin se retrouve les quatre fers en l'air sur la glace. La moitié de la distribution a été changée pour les troisième et quatrième films dont le tournage vient de se terminer. Mais pas le couple star. Dommage...

>> After 2 de Roger Kimble, avec Hero Fiennes Tiffin et Joséphine Langford - disponible sur Amazon Prime Vidéo After disponible à l'achat numérique et en DVD

Delphine DE FREITAS