"Âge tendre, la tournée des idoles" se produit dans toute la France

"Âge tendre, la tournée des idoles" se produit dans les plus grandes salles de France en 2018. Les chanteurs membres de ce groupe veulent offir un spectacle encore plus impressionnant à leurs fans. Nicoletta, Michele Torr, Dick Rivers et d'autres idoles des années 60 seront du spectacle.



