Tir mortel d'Alec Baldwin : le précédent Brandon Lee tué sur le tournage de "The Crow"

Eric Draven, son personnage, est un jeune homme qui découvre que sa fiancée a été violée dans leur appartement, la veille de la fête d’Halloween où ils ont prévu de se marier. Les agresseurs, toujours sur les lieux, le tabassent, le poignardent et finissent par le tuer en le faisant tomber d’une fenêtre, après lui avoir tiré une balle dans la poitrine. Plus tard, il reviendra d'entre les morts pour se venger de ses bourreaux.

Le drame en rappelle immanquablement un autre, survenu en 1993 sur le tournage du film fantastique The Crow, dans les studios de Wilmington en Caroline du Nord. Dans cette adaptation du comics de James O'Barr, le réalisateur Alex Proyas dirige Brandon Lee, le fils du légendaire Bruce Lee qui après une poignée de séries B, avait décroché là son premier grand rôle au cinéma à l’âge de 28 ans.

C’est un accident aussi rare que tragique. En tirant des balles réelles avec une arme qui devait être chargée à blanc, selon les premiers éléments de l’enquête, l’acteur Alec Baldwin a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et grièvement blessé le réalisateur Joel Souza, ce jeudi lors du tournage du western Rust au Nouveau-Mexique.

Après le drame, les producteurs de The Crow décident de terminer le film, dont les prises de vue devaient s’achever trois jours plus tard. Pour boucler les scènes qui nécessitaient encore la présence de Brandon Lee, Alex Proyas va utiliser un procédé encore nouveau à l’époque. Le visage de l’acteur va en effet être collé par ordinateur sur le corps de sa doublure, Chad Stahelski, qui a pris sa place devant les caméras. C’est de cette manière, mais à un stade plus avancé, que l’un des frères de Paul Walker le suppléera sur Fast and Furious 7 après sa mort dans un accident de la route en marge du tournage en 2013.

Lors du tournage de cette scène, l’acteur Michael Massee incarne le tueur utilise un Magnum 44 de la marque Smith & Wesson. Après la détonation, Brandon Lee s’écroule aussitôt sur le sol. Sur le moment, Alex Proyas crie "Coupez !" mais sa vedette ne réagit pas. L’équipe croit d’abord à une mauvaise blague… avant de réaliser que le comédien a véritablement été touché. La balle, entrée par l’abdomen, a perforé l’estomac et d’autres organes vitaux avant d’atteindre la colonne vertébrale. Victime d’une hémorragie interne, l’acteur est transféré vers l’hôpital de la ville où il décède après six heures sur la table d’opération.

À sa sortie, en mai 1994, The Crow engrange plus de 90 millions de recettes dans le monde. Les producteurs enclenchent plusieurs suites, la première avec le Français Vincent Perez trois ans plus tard. Aucune n'aura le même succès, l'ombre de Brandon Lee planant sur cette saga gothique qui a fait entrer son interprète de manière tragique dans l'histoire du cinéma.

"Nos pensées vont aux familles de Haylna Hutchins et Joel Souza et à tous ceux impliqués dans l'incident de Rust. Personne ne devrait jamais être tué par arme à feu sur un plateau de tournage", a réagi ce jeudi la famille de Brandon Lee sur les réseaux sociaux. Alec Baldwin, qui a été entendu par la police, ne s’est lui pas encore exprimé. Mais les médias américains ont déjà publiés plusieurs clichés de l’acteur, effondré sur le plateau.

Auteur du coup de feu mortel sur Brandon Lee, Michael Massee avait été profondément affecté par l’affaire. Dans une interview accordée en 2005, il avouait à la chaîne Extra qu’il n’avait jamais vu le film et que le drame lui donnait régulièrement des cauchemars. "Je pense qu’on ne se remet jamais d’un truc pareil", disait-il. Le comédien, qu’on a vu par la suite dans des séries comme Esprits Criminels et Les Experts, ou encore dans The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield, a été emporté par un cancer en 2016 à l’âge de 64 ans.