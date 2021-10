Alec Baldwin tire et tue un membre de l'équipe sur un tournage : des photos de l'acteur juste après l'accident mortel publiées

Hollywood sous le choc. L'acteur Alec Baldwin a tué jeudi par balle par accident la directrice de la photographie et blessé le réalisateur du film qu'il était en train de tourner dans l'Etat américain du Nouveau-Mexique. Halyna Hutchins et Joel Souza "ont été blessés par balle lorsqu'Alec Baldwin a déchargé une arme à feu utilisée pour le tournage" du film "Rust", ont déclaré les services du shérif du comté de Santa Fe.

Dans la foulée, le quotidien "Santa Fe New Mexican" a publié plusieurs clichés de l'acteur juste après l'accident . On y voit Alec Baldwin bouleversé. Des clichés repris sur les réseaux sociaux, notamment par le journaliste britannique Piers Morgan .

L'enquête se poursuivait jeudi soir avec l'audition des témoins par les policiers et aucune poursuite n'a été engagée à ce stade. "Monsieur Baldwin a été interrogé par des policiers", a précisé le porte-parole du shérif de Santa fe, Juan Rios. "Il a fourni des déclarations et répondu à certaines questions. Il s'est présenté volontairement et a quitté l'immeuble après la fin des interrogatoires. Aucune poursuite n'a été engagée et aucune arrestation n'a été faite", a-t-il ajouté.