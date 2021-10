Qui est le réalisateur Joel Souza, grièvement blessé par Alec Baldwin sur le tournage du western "Rust" ?

Né en Californie en 1973, ce cinéaste basé à San Francisco et marié et père de deux enfants. Il a réalisé son premier long métrage en 2010, Le Trésor de Hannah, avec l’acteur Luke Perry. On lui doit également Opération Fantômes, Dans la peau de mon père avec William Baldwin, le jeune frère d’Alec, Break Night et Night Shift : patrouille de nuit, dont Alec Baldwin était producteur.