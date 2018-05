Alex Lutz : "J'étais et je suis toujours hyper fier et hyper honoré... d'être à Cannes avec ce film"

Surtout connu pour son duo avec Bruno Sanches dans la pastille "Catherine et Liliane", dans laquelle il se retrouve déguisé en femme, Alex Lutz est également acteur et réalisateur. Le comédien humoriste a présenté son deuxième film "Guy", qu'il interprète également, en clôture de la Semaine de la Critique à Cannes. Ce long-métrage à la fois émouvant et sensible, nous plonge dans l'univers de la musique et de la vie d'artiste. C'est aussi un hommage à la chanson française avec des morceaux inédits et il sortira le 29 août prochain.



