Alice Detollenaere et Camille Lacourt sont les parents d'un petit garçon

La famille s'agrandit pour Camille Lacourt. L'ex-champion de natation et sa compagne Alice Detollenaere ont annoncé la naissance de leur premier enfant, un petit Marius, que le couple attendait avec impatience. "Marius Lacourt est né à 06 h 07 la nuit dernière. Après 23 heures de contractions qui se sont soldées par une césarienne, nous sommes les plus heureux ! Merci mon amour Camille, c'était dur, mais une fois de plus tu m'as montré que ton amour pour nous était infaillible. C'est toi qui a choisi notre famille Marius, tu as choisi la bonne", a écrit la jeune maman sur Instagram.

"Marius. Né le 1er juin 2021. Bravo à sa maman qui a été si forte. Ce n'a pas été facile, mais merci mon amour pour ce magnifique cadeau", a réagi de son côté Camille Lacourt sur Instagram. "J'ai tellement hâte que tu rencontres ta famille, Hâte que tu découvres ce cocon d'amour que l'on t'a fait sans même te connaître, hâte de te voir dans les bras de ta sœur... Je serai toujours là pour toi", a poursuivi le sportif déjà papa d'une petite Jazz, âgée de 8 ans, qu'il a eu avec l'ex-Miss France Valérie Bègue.