"Allen v. Farrow" : on a vu le documentaire qui accable Woody Allen

S'il ne contient aucune nouvelle révélation, le documentaire composé de quatre épisodes revient en détail sur cette affaire ultra-médiatisée et accable Woody Allen. Illustré par de nombreux documents familiaux inédits (photos et films de vacances tournés par Mia Farrow) et par des témoignages de proches de la comédienne, Allen v. Farrow démontre comment le réalisateur a développé une relation particulière, voire obsessionnelle pour sa fille adoptive, alors qu'il n'avait jamais montré d'intérêt particulier pour les autres enfants de la fratrie.

La série dévoile également la fameuse vidéo dans laquelle la petite Dylan, filmée par sa mère, raconte ce que son père lui aurait fait alors qu'ils se trouvaient dans le grenier de leur maison. "Il est venu derrière moi et il m'a touché mes parties intimes", explique la petite fille devant la caméra. "On était dans le grenier et il m'a dit : 'Ne bouge pas je dois faire ça. Et si tu restes tranquille, on pourra aller à Paris'", poursuit-elle. "Je ne veux pas qu'il me fasse ça, maman, je n'ai pas aimé".

Ces graves accusations ont toujours été niées en bloc par Woody Allen, qui soutient que Mia Farrow a instrumentalisé leur fille pour se venger de la relation qu'il entretient avec Soon-Yi Previn, la fille que Mia Farrow a adopté avec le chef d'orchestre André Previn. Le réalisateur, que l'on entend via des extraits du livre audio de sa récente autobiographie Soit dit en passant, accuse ce documentaire qu'il a qualifié d'"entreprise de démolition", d'être "truffée de contre-vérités".