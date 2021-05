Amandine Petit défilera en Marianne lors de l’élection de Miss Univers

Le designer rouennais Smaïn Boutamtam a choisi de glisser sa Miss dans "un costume deux-en-un" dont il a partagé les croquis. Amandine Petit apparaîtra d’abord dans "un drapé blanc un peu antique laissant un sein apparent". Enfin presque. "On ne pouvait pas voir un sein nu non plus", s’est amusée Miss France 2021. Une fois sur scène, la jeune femme arrachera un scratch qui dévoilera un body brodé de cristaux Swarowski. "Pour Miss Univers, le costume national doit avoir une histoire. On doit pouvoir le raconter", insiste la Normande, précisant qu'elle et son styliste ont écrit un texte qui sera lu lors de son passage.