La garde-robe d'Amy Winehouse aux enchères pour 1 à 2 millions de dollars

Les fans d'Amy Winehouse vont s'y précipiter. Avant une vente aux enchères programmée à Beverly Hills les 6 et 7 novembre, la maison Julien's Auctions expose depuis lundi à New York près de 800 effets personnels ayant appartenu à la diva britannique de la soul. On y retrouve notamment des robes, bustiers, pantalons, shorts, chaussures, sous-vêtements, lunettes, instruments de musique, livres et disques. Le total est estimé à "un à deux millions de dollars".