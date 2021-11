Angèle se livre sans fard sur Netflix : doutes, angoisses, coming-out volé

Baptisé sobrement Angèle, le film revient sur le succès fulgurant de la jeune artiste dont le premier album Brol a dépassé la barre du million d'exemplaires vendus en France. "Personne n’est prêt pour ça", admet Angèle dans le documentaire. "J’étais hyper heureuse et en même temps, je me demandais, mais qu’est-ce que je fous là ? Pourquoi moi ? J’ai donc développé cette fille-là, une version améliorée de moi-même (…) Seulement voilà, la vraie Angèle, je l’ai perdue. Je ne sais plus qui je suis", lance-t-elle.

Car derrière l'image de la chanteuse souriante et pimpante qui balance des textes aussi mordants qu'engagés se cache en réalité une jeune femme en proie au doute et qui a du mal à contenir l'angoisse qui la gagne au fur et à mesure que sa carrière prend de l'ampleur. Car la route vers le succès n'a pas été pavée que de bonnes intentions.

Alors que le monde entier est paralysé par la pandémie, Angèle a profité du confinement pour se confronter à ses angoisses et dévoiler au public ses états d'âme qu'elle étale sur les dizaines de journaux intimes qu'elle griffonne depuis son plus jeune âge.

On découvre notamment que ça n'a pas été facile pour elle de grandir dans l'ombre de parents connus – le chanteur Marka et la comédienne Laurence Bibot – et même d'un grand frère, le rappeur Roméo Elvis, qui sera rattrapé par des accusations d'agression sexuelles. "C'était une explosion dans mon cœur et dans ma famille", admet Angèle qui a été confrontée à la violence des médias et des réseaux sociaux.