Anne Sila, Al.Hy, Emmanuel Moire, Bilal Hassani (et bien d'autres) célèbrent les fêtes avec l'album"Noël et nous"

MUSIQUE - Dans "Noël et nous", dix-huit artistes reprennent les plus belles chansons de Noël, mêlant grands classiques et inédits.

C'est la playlist parfaite pour les fêtes de fin d'années. Avec Noël et nous, dix-huit artistes proposent une sélection des plus belles chansons à écouter en cette période de célébration. Au programme, des classiques de ce répertoire comme "Santa Claus Is Coming To Town", repris par Louane ou "Last Christmas" revisité par Cœur de Pirate. Sans oublier "Vive Le Vent", par Anaïs Delva ; "Petit Papa Noël", chanté par Olympe, de "The Voice" et l'incontournable "All I Want For Christmas Is You", confié à Valentina, la gagnante de l'Eurovision junior en 2020.

Mais aussi des chansons inédites comme "Noël Ensemble", d'Emmanuel Moire ; "Snowman" par Anne Sila et Al.Hy, les candidates emblématiques de "The Voice" ; "Joy To The World" de Bilal Hassani, demi-finaliste de "Danse avec les stars" ; ou encore "Feliz Navidad" interprété par Agustin Galiana, le comédien d'"Ici Tout commence".

La liste complète des chansons : Louane – "Santa Claus Is Coming To Town" Cœur de Pirate – "Last Christmas" Emmanuel Moire – "Noël ensemble" Brigitte – "Noël blanc" Anne Sila & Al.Hy – "Snowman" Lou – "C’est Noël" Cats On Trees – "Christmas Is All Around" Bilal Hassani – "Joy To The World" Anne Sila & Louis Delort – "O Holy Night" Anaïs Delva – "Vive le vent" Cephaz – "Christmas" ("Baby Please Come Home") Agustin Galiana – "Feliz Navidad" Havy N Hope – "En rêvant à Noël" Vianney – "Labello" Hopen – "Douce nuit" Anaïs Delva – "Libérée, délivrée" Valentina – "All I Want For Christmas Is You"

Rania Hoballah

