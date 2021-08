Anthony Mackie sera Captain America au cinéma

Ce bouclier, Sam Wilson a mis six épisodes à l’apprivoiser dans la série Disney+, Falcon et le Soldat de l’hiver - sortie en mars. "Il a beaucoup de mal à imaginer qu’un Noir puisse représenter le pays alors même qu’il ne se sent pas représenté", commente Anthony Mackie à propos de ce héros sans pouvoir mais miroir de bien des maux de l'Amérique. "Je suis un homme noir qui porte le costume étoilé (…). À chaque fois que je le mets, je sais que des millions de personnes vont me haïr. Je sens les regards, les jugements, et je ne peux rien y faire. Mais je suis toujours là. Je n’ai pas de super sérum, ni les cheveux blonds ni les yeux bleus. Le seul pouvoir que j’ai, c’est de croire que nous pouvons faire mieux", clame son personnage dans la conclusion du programme qui change de titre dans ses ultimes secondes pour devenir Captain America et le Soldat de l’hiver.