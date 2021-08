"CODA" : le remake de "La Famille Bélier" est-il meilleur que l'original ?

Le rôle essentiel tenu par la jeune Ruby auprès de son père et de son frère aîné sur le bateau - et sur la terre ferme - devient l’une des clés du voûte du film. Plus encore que chez les agriculteurs mayennais de La Famille Bélier. La comédie se fait davantage sociale, racontant le dur labeur des pêcheurs indépendants broyés par les grosses corporations. Mais sans jamais oublier les aspirations musicales de son héroïne. Michel Sardou n’a pas résisté à la conquête de l’Amérique, remplacé par les standards du Motown ("Something Gotta Hold Me", "You’re All I Need To Get By") et de Joni Mitchell ("Both Sides Now"). Dotée d’une voix divine, la Britannique Emilia Jones est d’une justesse imparable. La jeune femme de 19 ans a perfectionné son accent américain et appris le langage des signes pendant des mois avant le tournage.