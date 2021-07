Virginie Efira rejoint le jury de la prochaine Mostra de Venise

Le Festival de Cannes à peine terminé, son grand rival sort l’artillerie lourde. La Mostra de Venise vient en effet de dévoiler le nom des membres du jury de sa 78e édition qui sera présidé par Bong Joon-Ho, le réalisateur de Parasite, la Palme d’or 2019. À ses côtés, on retrouvera la comédienne belge Virginie Efira, actuellement à l’affiche de Benedetta, le sulfureux film de Paul Verhoeven qui raconte la persécution d’une nonne lesbienne dans l’Italie du XVIIe siècle. Et qui malgré des critiques plutôt favorables, dans l'ensemble, est rentré bredouille de la Croisette.

Le directeur de la Mostra Alberto Barbera a également recruté la Chinoise Chloé Zhao, lauréate du Lion d’or l’an dernier et depuis récompensée par l’Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisatrice pour Nomadland. Le réalisateur et scénariste italien Saverio Costanzo, auteur de la série L’amie prodigieuse d’après le roman d’Elena Ferrante, l’actrice et chanteuse britannique Cynthia Erivo, la comédienne canadienne Sarah Gadon et le réalisateur roumain Alexandra Nanau complètent le jury.