Après le ciné-karaoké, l’Écran Pop s’invite chez vous pour des cours de danse virtuels

I LIKE TO MOVE IT – Lancée au printemps 2020 après le confinement, la "dance party" de l’Écran Pop se réinvente dès le 24 avril avec de nouvelles séances en ligne. Huit artistes joueront le rôle de professeurs à distance au rythme des plus grandes comédies musicales, de "Grease" à "Fame" en passant par "Mamma Mia !".

Un an déjà que le micro du ciné-karaoké est coupé. L’Écran Pop, qui depuis 2017 fait chanter les spectateurs à tue-tête sur des films cultes, a trouvé la formule pour contourner les mesures de confinement. Son nouveau terrain de jeu ? Internet. Au printemps dernier, sa fondatrice Natacha Campana "a eu envie de créer quelque chose pour maintenir le lien malgré la distance et dire au public qu’on était là". Un premier cours de danse virtuel sur le thème de Dirty Dancing voit le jour, avant d’être relocalisé en personne au théâtre Mogador au début de l’été quand les rassemblements étaient encore autorisés.

Quinze dates sont lancées d’un coup et ce n’est que le début - Natacha Campana, fondatrice de l'Écran Pop

L’accueil a été tel que l’expérience, testée et approuvée par LCI, se prolonge dès le 24 avril avec de nouvelles sessions qui ne pourront se tenir qu’à distance en raison des mesures sanitaires actuelles. "Je savais en créant le cinéma-karaoké L’Écran Pop qu’on n’allait pas en rester là. C’est un peu la suite logique", dit Natacha Campana de cette "Dance party" qui se décline désormais autour de huit comédies musicales cultes. "On n’est plus dans la phase de test. Quinze dates sont lancées d’un coup et ce n’est que le début", assure-t-elle.

Après un premier test au printemps 2020, L'Écran Pop réitère l'expérience des cours de danse virtuels autour des grandes comédies musicales. − L'Écran Pop

D’une durée d’une heure, chaque cours est donné par un artiste ayant joué dans la version scène de la comédie musicale en question. Corentin Mazo (Johnny dans Dirty Dancing) enseignera le mambo, Cerise Calixte (Carmen dans Fame) le modern jazz, Julien Husser (Link dans Hairspray) le twist, Doryan Ben (Galileo Figaro dans We Will Rock You) le jazz électrique, Emmanuelle Guelin (Mona dans Chicago) le jazz Bob Fosse, Yanis Siah (Kenickie dans Grease) le rock’n’roll, Vanessa Cailhol (Cabaret) le cabaret et Florie Sourice (Mamma Mia !) le disco. Tous se trouveront au théâtre Mogador, leurs élèves chez eux devant leur ordinateur.

Objectif de la séance ? Apprendre une minute de chorégraphie, "celle du spectacle, celle du film ou souvent un mélange des deux". Mais pas besoin d’avoir été un petit rat de l'opéra pour tenter l’expérience, les enchaînements sont adaptés à tous les niveaux. "L’objectif c’est vraiment de passer un bon moment et de s’amuser, de prendre le plein d’énergie, peu importe qu’on sache déjà danser ou pas", souligne Natacha Campana qui promet des éditions "plus ludiques et participatives". Une session de questions-réponses sera notamment organisée avec les professeurs d’un jour en fin de session, l’occasion pour les participants de plonger dans les coulisses des comédies musicales évoquées.

Comptez 12 euros pour chaque leçon, que vous soyez seul ou accompagné devant votre écran. "L’idée, c’est que ça reste accessible. C’est important que l’Écran Pop reste populaire et que le prix ne soit pas un frein pour la plupart des gens", explique Natacha Campana. La formule "en studio", avec cours en présentiel dans la salle de répétitions du théâtre Mogador, sera elle ouverte dès que les conditions sanitaires le permettront.

"Fame", "Grease", "Hairspray", "We Will Rock You", "Cabaret", "Dirty Dancing", "Mamma Mia !" et "Chicago" sont au programme des "dance party" de l'Écran Pop. − L'Écran Pop

>> L'Écran Pop Dance Party - à partir du 24 avril / 12 euros la séance ou 48 € (pack 5 événements : 4+1 offert) Toutes les informations sur le site de l'Écran Pop

