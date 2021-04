Après le dernier épisode de "Koh-Lanta", Vincent prend la défense de Shanice

"I don’t want this !", s’est insurgé Vincent dans le dernier épisode de "Koh-Lanta : les armes secrètes", refusant que Shanice lui impose de voter contre le binôme Laure-Maxine, sous peine de lui régler son compte dans l’épisode suivant. L’analyste financier a résisté, fidèle à la promesse qu’il avait faite aux deux jeunes femmes lors des Ambassadeurs. Mieux encore : il s’est associé aux ex-rouges pour éliminer Shanice, au prix d’un insoutenable suspense lors du conseil.

"Je vois tous les messages, des messages haineux et aussi des messages avec des insultes à l'encontre de Shanice", a-t-il constaté. "Je voudrais juste vous rappeler que ce n'est qu'un jeu. On est là pour jouer. Shanice avait sa stratégie, j'ai la mienne. On n'était peut-être pas d'accord mais, malgré tout, je pense qu'il faut aussi tempérer les choses".

Pour Vincent, pas question d’accabler Shanice, au contraire : "Elle ne mérite pas du tout, mais pas du tout ça. Elle ne mérite pas cette haine que je peux lire. Je me mets à sa place, ça doit être assez compliqué", a-t-il reconnu. "Donc voilà, si on peut juste tempérer les choses, éviter tout ça. Parce que ce n'est qu'un jeu. On est dans un jeu, on joue. On a tous envie d'aller au bout, on ne va pas se mentir."

Quoi qu’il arrive, les tensions du dernier épisode vont laisser des traces. Et semblent devoir diviser les aventuriers restants en deux camps bien distincts. Vincent s’est-il définitivement mis à dos les ex-jaunes, comme Myriam et Thomas l'ont clairement laissé entendre lors du conseil ? Début de réponse vendredi prochain…